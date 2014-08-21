Десятки петербуржцев пришли на встречу муниципалов поддержать обращение к Беглову по реновации

Проект поправок подготовили муниципальный депутат от "Яблока" Александр Сосновских и его коллега из КПРФ Андрей Рябко.

На заседание муниципального совета МО "Новоизмайловское" пришли несколько десятков местных жителей. Петербуржцы обсуждали проект об обращении к губернатору с требованием внести поправки в закон о реновации.

Проект поправок подготовили муниципальный депутат от "Яблока" Александр Сосновских и его коллега из КПРФ Андрей Рябко. В документе указали такие требования, как право на переселение в границах квартала, право на получение равнозначного жилья (а не компенсации) не меньшей площади и комнатности.

Депутаты указали на моменты, которые необходимо уточнить. Так, применят ли нормы закона о комплексном развитии территорий к программе РЗТ и критерий домов под снос — попадает ли кирпич или дома панели выше 5 этажей.

Видео: Telegram / Хорзов

