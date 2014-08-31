На 30 тыс. рублей упала стоимость "квадрата" в хрущевках Петербурга

За последние четыре месяца цена за квадратный метр в хрущевках Петербурга упала на 30 тыс. рублей. Теперь стоимость "квадрата" начинается от 161 тыс. рублей. Об этом 13 сентября пишет "РБК Петербург" со ссылкой на экспертов рынка.
Сегодня в пятиэтажках 1957-1970 годов редко покупают квартиры. Большей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры по цене в районе 5,3-5,5 миллиона рублей. Чаще всего хрущевки берут в Кировском и Московском районах. Реже их покупают в Выборгском, Невском и Красносельском районах.
В Петербурге сейчас продаются порядка 3 тыс. таких квартир. Средняя стоимость "квадрата" на вторичным рынке города составляет около 200 тысяч рублей.
Фото: Piter.tv
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