На 30 тыс. рублей упала стоимость "квадрата" в хрущевках Петербурга

Теперь стоимость "квадрата" в хрущевках начинается от 161 тыс. рублей.

За последние четыре месяца цена за квадратный метр в хрущевках Петербурга упала на 30 тыс. рублей. Теперь стоимость "квадрата" начинается от 161 тыс. рублей. Об этом 13 сентября пишет "РБК Петербург" со ссылкой на экспертов рынка.

Сегодня в пятиэтажках 1957-1970 годов редко покупают квартиры. Большей популярностью пользуются двухкомнатные квартиры по цене в районе 5,3-5,5 миллиона рублей. Чаще всего хрущевки берут в Кировском и Московском районах. Реже их покупают в Выборгском, Невском и Красносельском районах.

В Петербурге сейчас продаются порядка 3 тыс. таких квартир. Средняя стоимость "квадрата" на вторичным рынке города составляет около 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.tv

