Смольный проверит материалы российских и петербургских СМИ на наличие ксенофобии, этнофобии и мигрантофобии

В конце октября комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации разместил аукцион на сайте госзакупок.

Смольный проверит материалы российских и петербургских средств массовой информации на наличие ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии и других видов социальной нетерпимости в Петербурге. В конце октября комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации разместил аукцион на сайте госзакупок.

Будущий подрядчик обязан будет оказать услугу по составлению аналитического обзора материалов российских и петербургских СМИ, характеризующих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений в Петербурге. Подрядчику предстоит составлять ежемесячные информационно-аналитические отчеты и ежемесячный тематический дайджест за январь по май 2022 года, также ежеквартальный информационно-аналитический отчет и ежедневные тематические дайджесты.

В список анализируемых СМИ попали российские и петербургские газеты, журналы, телеканалы, радиостанции, информационные агентства и интернет здания: ТАСС, Первый канал, НТВ, "Радио России", Деловой Петербург, Петербургский дневник и не только.

Начальная цена контракта оценивается в 608 тысяч рублей. К работе подрядчик должен приступить 1 января 2022 года, завершается работа 30 июня этого же года. Сроки оказываемой услуги – январь – май 2022 года. Подать заявку на участие можно до 15 ноября этого года.

Доцент, кандидата юридических наук, преподавателя РАНХиГС Сергей Андрейцо поддержал инициативу Смольного. По его словам, проблема стала особенно актуальна после того, как в СМИ попала новость о драке в московском метро с участием уроженцев Дагестана.

Нужно и важно для города это анализировать, чтобы у любых региональных органов была примерная картинка: какое количество публикаций есть, где и в каком пропорциональном объеме это связано с национальностью, где это связано с гражданством, где есть признаки если не ксенофобии, то как минимум языка вражды. рассказал Сергей Андрейцо "Невским Новостям"

Ранее в Калининском районе задержали 30 нелегальных мигрантов.

Фото: Piter.TV