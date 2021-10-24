В Калининском районе задержали 30 нелегальных мигрантов

Теперь их ждут административные разбирательства.

На этой неделе в Калининском районе Петербурга правоохранители провели профилактический рейд, целью которого стала проверка соблюдения иностранцами миграционного законодательства. В результате обхода 6 тыс. квартир стражи порядка задержали 30 мигрантов. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону в воскресенье, 24 октября.

В доме № 5 по улице Ушинского силовики выявили факт массового проживания иностранных граждан. Правоохранители попросили 39 жильцов проехать в отдел полиции. В результате проверки документов выяснилось, что 30 иностранцев нарушили миграционное законодательство. На них составили административные протоколы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что мигранты на Пундоловском кладбище спилили надгробия, чтобы сдать их в пункт приема металла.

Видео: пресс-служба ГУ МВД