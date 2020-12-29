Смольный попросил не рассматривать дело "Метростроя" до апреля

В отношении организации планировали ввести конкурсное производство.

Правительство Петербурга попросило перенести очередное заседание по банкротству "Местростроя" в Арбитражном суде Северной столицы. Об этом со ссылкой на источник сообщил "Петербургский дневник".

Заседание должно было состояться сегодня, 19 января. На нем планировали рассмотреть отчет управляющего и, возможно, ввести конкурсное производство, однако рассмотрение дела перенесли на 6 апреля. По предварительным данным, в ином случае это могло бы обернуться последствиями в виде остановки строительных работ на участках "оранжевой" ветки метро.

Из-за предбанкротного состояния "Метростроя" в Петербурге учредили новую компанию, которая будет заниматься строительством подземки. Городу подарили 65% акций АО "Метрострой Северной столицы".

Ранее Piter.TV узнал о том, что "Метрострой" ищет средства для окончания ремонта на станции метро "Зенит".

Фото: Piter.TV