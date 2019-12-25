Смольный продлит запреты из-за коронавируса до конца октября

Актуальными остаются ношение СИЗ, неработающие детские лагеря, режим самоизоляции для пожилых людей.

Правительство Петербурга готовится продлить большинство действующих ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. По информации "Фонтанки", в Смольном уже подготовили новую редакцию постановления №121, регулирующую жизнь города в условиях COVID-19.

Отмечается, что наибольшая часть ограничений будет действительна до 20 сентября, отдельные из них – до начала ноября. Среди самых "долгоиграющих" запретов оказалась работа детских лагерей на территории города и приостановка социальной поддержки для них со стороны властей. До 20 сентября петербуржцам по-прежнему придется носить маски и перчатки в людных местах и такси, а гражданам старше 65 лет все еще рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.

Послабления согласно обновленному документу также будут: власти разрешат официальные спортивные и физкультурные мероприятия при условии соблюдения санитарных требований. Кроме того, снимется запрет на распространение печатных материалов из рук в руки и на регулярные перевозки пассажиров автомобильным и электротранспортом. 1 сентября школам разрешат провести торжественные линейки для первоклашек и выпускников при условии использования СИЗ учителями и родителями, а с 14 сентября дадут добро на работу организаций допобразования и автошкол.

Ранее мы писали, что для школ города закупили защитные экраны.

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