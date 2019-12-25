Для школ города закупили защитные экраны

Роспотребнадзор рекомендовал учителям носит маски.

В четверг, 20 августа, стало известно, что некоторые петербургские школы закупили защитные экраны для учителей, сообщила врио председателя комитета по образованию Смольного Ирина Асланян.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют сотрудникам учебных заведений использовать средства индивидуальной защиты. Пока что требование носит лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Несмотря на это, некоторые школы решили закупить защитные экраны. Отметим, что масочный режим в школах Петербурга обязателен только для сотрудников пищеблока.

Ранее мы писали, что губернатор рекомендовал школам соблюдать санитарные правила.

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