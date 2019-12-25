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Губернатор проверил гимназию № 157 после капитального ремонта
Сегодня, 17:05
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smirenny

Губернатор проверил гимназию № 157 после капитального ремонта

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Ремонтные работы завершили в 2019 году.

В среду, 19 августа, губернатор Петербурга посетил гимназию №157 имени принцессы Е. М. Ольденбургской в Центральном районе. 

Северное крыло здания отремонтировали еще в 2019 году. Директор гимназии лично отчитался о проделанных работах. Отмечается, что школа практически готова к новому учебному году. Помимо этого губернатор остался доволен преподавательским составом. 

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС проверили петербургские школы перед началом учебного года.

Фото: gov.spb.ru

Теги: капитальный ремонт, капитальный ремонт школ, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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