Губернатор проверил гимназию № 157 после капитального ремонта

Ремонтные работы завершили в 2019 году.

В среду, 19 августа, губернатор Петербурга посетил гимназию №157 имени принцессы Е. М. Ольденбургской в Центральном районе.

Северное крыло здания отремонтировали еще в 2019 году. Директор гимназии лично отчитался о проделанных работах. Отмечается, что школа практически готова к новому учебному году. Помимо этого губернатор остался доволен преподавательским составом.

Ранее мы писали, что сотрудники МЧС проверили петербургские школы перед началом учебного года.

Фото: gov.spb.ru