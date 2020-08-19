Сотрудники МЧС проверили петербургские школы перед началом учебного года

Практически все школы города прошли проверку.

Подготовка к новому учебному году полным ходом. В среду, 19 августа, стало известно, что сотрудники МЧС проводят проверку петербургских школ. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Так, особое внимание уделяют противопожарным системам, эвакуационным выходам, а также умению педагогического коллектива действовать в случае возникновения ЧС. Специалисты отметили, что во многих школах встречается одна и та же ошибка: эвакуационные выходы захламлены, однако глобальных нарушений не нашли.

Отмечается, что на учете надзорных органов МЧС России находится более 95 тысяч образовательных организаций по всей стране.

Ранее мы писали, что в день города и района в Выборге будут работать сразу несколько концертных площадок.

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