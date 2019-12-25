В день города и района в Выборге будут работать сразу несколько концертных площадок

Традиционно будут задействованы Красная и Рыночная площади, парк Ленина, площадь Выборгских полков.

22 августа, в Выборге пройдут праздничные мероприятия в честь Дня города и района. По словам пресс-службы районной администрации, традиционно будут задействованы Красная и Рыночная площади, парк Ленина, площадь Выборгских полков.

На площади Выборгских полков праздничная программа начнется в 13:30 с возложения цветов к стеле "Город воинской славы", а в 17:00 здесь будет представлена музыкальная программа "Под музыку оркестра духового", где все желающие смогут потанцевать вальс.

Развлекательная программа для детей будет организована на Красной площади. Все аттракционы будут работать по сниженным ценам, а посещение муниципальных аттракционов в парке Ленина будет бесплатным. Также в парке расположатся "Город мастеров", гастрономический фестиваль, различные летние кафе.

Помимо этого, развлечения творческой направленности для детей запланированы на пересечении пр. Ленина и Рыбного переулка.

У библиотеки А.Аалто все желающие могут посетить развлекательные интерактивные программы.

На празднике выступят не только выборгские коллективы: в город приедут также профессиональные артисты из Петербурга, Петрозаводска и Пушкина. Артисты выступят на пересечении ул. Дмитрова и пр. Ленина. Так, уличный театр "АспектР" из Санкт-Петербурга представит свое шоу для зрителей всех возрастов.

С 10:00 на ул. Дмитрова будет организована выставка военной техники и оборудования МЧС.

Основная площадка для торжеств – Рыночная площадь. Здесь поздравят жителей и гостей города Симфонический оркестр Ленинградской области, а также звездные артисты: Алексей Чумаков и Евгений Кунгуров.

Завершит торжество праздничный салют в 22:00.

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Фото: Pixabay.