Смольный покидают Капитанов и Григорьев

Напомним, что теперь в правительство города не могут входить "совместители".

Как стало известно в понедельник, 8 июня, глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев покидают свои посты. Постановление опубликовано на сайте городской администрации.

В правительстве Петербурга остаются 11 вице-губернаторов, представитель губернатора в ЗакСе и сам губернатор. Напомним, что членам правительства города запретят совмещать должности. По мнению губернатора, чтобы решить задачи межведомственного и межотраслевого взаимодействия в правительстве должны быть только вице-губернаторы.

Также согласно постановлению, со вторника, 9 июня, численность государственных должностей в правительстве сократится на одну: с 15 до 14.

Ранее мы писали, что Смольный представит поэтапный план снятия ограничений.

Фото: gov.spb.ru