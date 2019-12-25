Членам правительства города запретят совмещать должности

Законопроект приняли в первом чтении.

Губернатор Петербурга предложил запретить членам правительства совмещать должности: руководители исполнительных органов власти больше не смогут одновременно являться членами правительства.

Законопроект приняли в первом чтении. Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков объяснил, что такое нововведение связано с ситуацией коронавируса и последующими изменениями в экономике. По мнению губернатора, чтобы решить задачи межведомственного и межотраслевого взаимодействия в правительстве должны быть только вице-губернаторы.

Сейчас в составе высшего органа власти в Петербурге находятся глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов и председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Ранее мы писали, что депутаты ЗакСа высказались о проекте корректировки бюджета Петербурга.

Фото: gov.spb.ru