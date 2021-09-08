Смольный передал стиральные машинки, ноутбуки и тепловые пушки бойцам СВО

Их направили отдельно по заявкам командиров батальонов.

В понедельник, 31 октября, вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв от лица города передал петербургским бойцам автомобили и необходимые вещи по их заявкам. Об этом в своем-телеграм канале написал губернатор города Александр Беглов.

По заявкам командиров батальонов отдельно направили ноутбуки, стиральные машины, тепловые пушки и другую продукцию.

Напомним, в ЗВО заявили, что мобилизация объявлена указом президента и только его же указом может быть остановлена.

Минобороны РФ: российские средства ПВО сбили 13 украинских беспилотников.

Фото: Piter.tv