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Смольный передал стиральные машинки, ноутбуки и тепловые пушки бойцам СВО
Сегодня, 18:43
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Смольный передал стиральные машинки, ноутбуки и тепловые пушки бойцам СВО

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Их направили отдельно по заявкам командиров батальонов.

В понедельник, 31 октября, вице-губернатор Петербурга Валерий Пикалёв от лица города передал петербургским бойцам автомобили и необходимые вещи по их заявкам. Об этом в своем-телеграм канале написал губернатор города Александр Беглов. 

По заявкам командиров батальонов отдельно направили ноутбуки, стиральные машины, тепловые пушки и другую продукцию.

Напомним, в ЗВО заявили, что мобилизация объявлена указом президента и только его же указом может быть остановлена

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Фото: Piter.tv

Теги: батальоны, вещи, командиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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