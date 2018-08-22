  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ЗВО: мобилизация объявлена указом президента и только его же указом может быть остановлена
Сегодня, 21:33
167
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

ЗВО: мобилизация объявлена указом президента и только его же указом может быть остановлена

0 0

Слова представителя петербургской администрации означают, что на сегодняшний день разослали все повестки.

В ЗВО подчеркнули, что полномочия остановить мобилизацию в стране есть только у главы государства. Такое заявление появилось после сообщения Смольного о завершении основных мобилизационных мероприятий в Петербурге.

В пресс-службе ЗВО 28 октября отказались комментировать сообщение Смольного. По данным "Фонтанки", слова представителя петербургской администрации означают, что на сегодняшний день разослали все повестки. При этом в военкомате ждут тех, кто их получил. 

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 октября рассказал журналистам о частичной мобилизации в Санкт-Петербурге. По словам Картаполова, город идёт в соответствие с полученным планом и успешно его реализует. Глава ЗакСа сообщил, что мобилизация может закончиться в Петербурге 30 октября.

Шойгу: в России завершены мероприятия по частичной мобилизации. Никаких дополнительных заданий не планируется. Мероприятия по частичной мобилизации закончены. Оповещение граждан прекращено. 

Фото: Piter.tv

 

Теги: заверешние, мобилизация, повестки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии