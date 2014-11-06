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Глава ЗакСа: Мобилизация может закончиться в Петербурге 30 октября
Сегодня, 10:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Глава ЗакСа: Мобилизация может закончиться в Петербурге 30 октября

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Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге".

Спикер ЗакСа Александр Бельский в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" 28 октября рассказал, что частичная мобилизация в Санкт-Петербурге должна закончиться 30 октября.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов 21 октября рассказал журналистам о частичной мобилизации в Петербурге. По словам Картаполова, Петербург идёт в соответствие с полученным планом и успешно его реализует.

Президент Владимир Путин во время пресс-конференции 14 октября называл примерный срок завершения частичной мобилизации в России. Речь шла о двух неделях, которые истекают в эти выходные. По данным на 14 октября, в России было мобилизовано 222 тысячи человек.

Фото: Piter.tv

Теги: закс, мобилизация
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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