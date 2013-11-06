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Шойгу: в России завершены мероприятия по частичной мобилизации

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Никаких дополнительных заданий не планируется. Мероприятия по частичной мобилизации закончены. Оповещение граждан прекращено. 

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что мероприятия по частичной мобилизации в России закончены.

По данным министра обороны, в район СВО направлены 82 тысячи мобилизованных человек. Средний возраст призванных в рамках частичной мобилизации составил 35 лет.

Установленное вами задание – 300 тысяч – выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется. Мероприятия по частичной мобилизации закончены. Оповещение граждан прекращено. 

Сергей Шойгу, министр обороны

Также Сергей Шойгу рассказал, что добровольцами в войска в рамках мобилизации направились 13 тысяч человек. На данный момент 218 тысяч находятся на полигонах, где проходят подготовку. Военкоматы продолжат набор только за счет приема добровольцев и кандидатов на прохождение службы по контракту.

Видео: Telegram / На видео видно

Теги: мобилизация, шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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