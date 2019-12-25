Данное нововведение касается мероприятий численностью свыше 50 человек.

Смольный передал право согласовывать спортивные матчи управлению Роспотребнадзора по городу. Данное право закреплено в новой версии постановления правительства Петербурга, которую 5 декабря подписал губернатор Александр Беглов.

Теперь документ дополнили пунктами о допуске зрителей на спортивные события, где будет собираться свыше 50 человек. Как сообщается в опубликованном документе на сайте Смольного, теперь по данному вопросу согласования мероприятий спортивным организациям нужно обращаться не в федеральное управление Роспотребнадзора, а в региональное.

За выполнение постановления несёт ответственность вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

Накануне правительство Петербурга ввело ряд новых ограничительных мер в городе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Изменения внесены в постановление городского правительства №121 от 13 марта 2020.

Например, с 4 декабря в Северной столице запрещается допускать посетителей в аквапарки и океанариумы. Кроме того, приостанавливается работа музеев, выставок, театров и иных исполнительских искусств, которые находятся в зданиях торговых центров. Дети до 16 лет не могут посещать мероприятия, проводимые театрами и иными исполнительскими организациями. Органы исполнительной власти будут тщательно следить за тем, чтобы количество человек на мероприятиях, как на открытом воздухе, так и в помещении, не превышало 50. Все введенные ограничения Piter.tv собрал в отдельном материале.

Фото: Piter.tv