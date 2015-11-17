Смольный передал РПЦ здание факультета РАНХиГС

При этом, Пиотровский отметил, что сначала необходимо найти новые площади для университета

В пятницу, 25 ноября, здание факультета Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы безвозмездно передали в собственность РПЦ. Информация об этом появилась на сайте КИИ.

Напомним, что приход Казачьего Крестовоздвиженского просит отдать 14 нежилых помещений в безвозмездное пользование. По данным ГРИС, общая площадь помещений составляет 2946 квадратных метров. В РПЦ заявили, что речь идет о богадельне, которая была построена в 1898–1899 годах на территории Крестовоздвиженской церкви. Ранее оно носило название "Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии". В 1900-м на четвертом этаже была освящена церковь во имя Казанской иконы Божией матери.

К заявке прилагается письмо от митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, в котором он даёт согласие на передачу приходу недвижимости, находящейся в собственности государства.

При этом, Пиотровский отметил, что сначала необходимо найти новые площади для университета. Поэтому губернатором было достигнуто соглашение о том, чтобы оставить в этом здании учебное заведение ещё на пять лет уже после его передачи церкви.

Фото: citywalls.ru