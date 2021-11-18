Факультет социальных технологий РАНХиГС останется в здании на Черняховского на 5 лет

Губернатором было достигнуто соглашение о том, чтобы оставить в этом здании учебное заведение ещё на пять лет уже после его передачи церкви.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский рассказал, что здание университета РАНХиГС, где находится факультет социальных технологий, будет передано РПЦ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

В университет обратился приход Крестовоздвиженского казачьего собора с просьбой передать это здание церкви. Мы внимательно проверили все юридические аспекты и убедились в том, что церковь действительно имеет право на это здание. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

При этом, Пиотровский отметил, что сначала необходимо найти новые площади для университета. Поэтому губернатором было достигнуто соглашение о том, чтобы оставить в этом здании учебное заведение ещё на пять лет уже после его передачи церкви.

Ранее студенты СЗИУ РАНХиГС обратились к патриарху Кириллу с просьбой сохранить здание факультета социальных технологий.

Фото: ФСТ - Северо-Западный институт управления РАНХиГС