Студенты СЗИУ РАНХиГС обратились к патриарху Кириллу с просьбой сохранить здание факультета социальных технологий

На помещения претендует Приход Крестовоздвиженского казачьего собора. Настоятель просит ускорить процесс, при этом нового пристанища для студентов пока не найдено.

Студенты факультета социальных технологий Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте отстаивают своё право занимать здание вблизи Лиговского проспекта. На учебный корпус по адресу: Черняховского, 6\10 претендуют представители Крестовоздвиженского казачьего собора. По информации Piter.TV, учащиеся направили письмо патриарху Кириллу с просьбой предоставить факультету подходящее для учёбы здание перед выселением.

Приход во главе с настоятелем уже несколько раз обращался к городским властям с просьбой передать объект на безвозмездной основе. Соответствующая заявка поступила Комитету имущественных отношений (КИО) в конце октября.

На данный момент на факультете обучаются около 2 тыс. студентов. Здание принадлежит вузу уже почти 30 лет, а в 2019 году там появился единственный в Петербурге Музей журналистики.

По информации собеседницы Piter.TV, если новое здание так и не будет найдено, рассматривается вариант полного перехода на удалённый формат до конца обучения.

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Фото: ФСТ - Северо-Западный институт управления РАНХиГС