Бастрыкин поручил провести проверку по вырубке сквера у петербургской школы

Местные жители беспокоятся, что на месте 50-летних деревьев планируется строительство административного здания.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ждёт от своих подчинённых предоставления доклада по итогам очередной проверки с Северной столице. Мероприятия коснутся информации СМИ о возможной вырубке сквера, прилегающего к одной из городских школ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Беспокойство относительно ситуации выразили и местные жители, по информации которых 50-летние деревья хотят вырубить ради строительства административного здания.

Активисты уверены, что новый объект на месте зелёных насаждений будет перекрывать школьникам и преподавателям естественный солнечный свет, что негативно скажется на работе и здоровье.

Ранее мы сообщили о том, что в сквере Товстоногова продолжается реставрация освещения.

Фото: Следственный комитет