В сквере Товстоногова продолжается реставрация освещения

Прогулочную зону у Троицкой площади долгое время освещали устаревшие приборы.

В Петроградском районе проходит реставрация устаревших уличных фонарей в сквере Товстоногова. Об обновлении системы освещения рассказала пресс-служба городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Первые светильники в сквере установили в далёком 1977 году. Сейчас прогулочную зону у Троицкой площади подсвечивают 27 натриевых электроприборов, многие из которых снабжаются при помощи воздушных линий. Они давно требуют замены.

Напомним, что ведомство начало мероприятия ещё в прошлом месяце. На данный момент специалисты прокладывают траншеи для кабельных линий длиной 1,3 км и устанавливают закладные детали для новых чугунных опор со светодиодными фонарями: всего их будет 47. Закончить проект планируют в 2023 году.

Ранее мы сообщили о том, что в Кировском районе открыли вторую часть сквера Петра Семенко.

Фото: Telegram / комитет по энергетике и инженерному обеспечению