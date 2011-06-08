Смольный отклонил половину заявок бизнеса на покупку земли

Подобная ситуация продолжается уже три года.

В текущем году комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга принял заявки от 254-х организаций, которые планировали выкупить землю с коммерческой недвижимостью. Из них было приято только 121 заявление. Об этом пишет "Деловой Петербург", ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Отметим, что подобная ситуация продолжается уже три года. Так, в 2021-ом было подано 320 таких заявлений, 164 из которых удовлетворили. В прошлом году из 299 заявлений согласие Смольного получили 146. Представители КИО отметили, что, согласно нормам Земельного кодекса, на приватизацию земельных участков установлен императивный запрет. При этом вид разрешенного использования (ВРИ) земельного участка в государственном кадастре недвижимости не соответствует его фактическому использованию.

Также в ведомстве подчеркнули, что Земельный кодекс имеет 27 оснований для отказала бизнесменам. Отметим, что Генпрокуратура интересовалась запретом на смену УК в петербургских домах.

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Фото: Piter.TV