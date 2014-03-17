Генпрокуратура проверит фактический запрет на смену УК в Петербурге

Поводом стали неоднократные жалобы жителей города и председателей ТСЖ, получивших отказ от Государственной жилищной инспекции (ГЖИ).

Генпрокуратура выполнит проверку законности запрета на смену УК для жителей многоквартирных домов в Северной столице и других российских регионах. Соответствующее обращение в надзорное ведомство поступило от помощника первого заместителя председателя комитета Госдумы РФ по контролю Михаила Романова. ОБ этом пишет "РБК Петербург".

Депутат требует оценить законность практики наложения сотрудниками Федеральной службы судебных приставов (ФССП) запрета на смену УК или формы управления домом. Поводом стали неоднократные жалобы жителей и председателей ТСЖ Петербурга, получивших отказ от Государственной жилищной инспекции (ГЖИ).

Как уточнил в своём обращении Романов, в такой ситуации оказались 98 многоквартирных домов, в которых проживает несколько тысяч человек. ТСЖ одного из домов выиграла ряд судов по искам к судебным приставам, однако ГЖИ проигнорировала этот факт. Фактически дома никем не обслуживаются.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы Петербурга собрали 9,7 т опасных отходов за неделю.

Фото: Piter.TV

