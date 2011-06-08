В сквере Блокадников подключили новое освещение

Сквер расположен рядом со станцией метро "Площадь Мужества" и остановками общественного транспорта.

Пешеходные дорожки и аллею сквера Блокадников осветил 31 светодиодный светильник. В рамках проекта прожекторами также подсвечен памятник "Мужеству ленинградцев", открытый в январе 2018 года. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Сквер расположен рядом со станцией метро "Площадь Мужества" и остановками общественного транспорта. Светильники и прожекторы установлены на 29 архитектурных опорах наружного освещения, специалистами для передачи электроэнергии была проложена кабельная линия протяженностью 698 м.

В городской администрации отметили, что строителям важно было завершить работы в этом году, накануне 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Ранее в нескольких малоэтажных кварталах поселка Парголово началось строительство наружного освещения. Речь идёт о работах на улицах Заманиловская, Вятская, Невьянская, Спасская, Вологодская, Томская, Норильская, Енисейская, Кабаловская, а также в 1-м переулке и на улицах Верхоянская и Охотская. Ранее наружного освещения в этой части поселка Парголово не было.

Фото: Смольный