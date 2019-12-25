В Парголово начались работы по устройству освещения

Ранее наружного освещения в этой части поселка Парголово не было.

В нескольких малоэтажных кварталах поселка Парголово началось строительство наружного освещения. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Речь идёт о работах на улицах Заманиловская, Вятская, Невьянская, Спасская, Вологодская, Томская, Норильская, Енисейская, Кабаловская, а также в 1-м переулке и на улицах Верхоянская и Охотская.

Фонари установят вдоль проезжей части и тротуаров, рядом с жилыми домами и соцучреждениями. Ранее наружного освещения в этой части поселка Парголово не было.

По проекту, в поселке Парголово на 214 опорах будут установлены 217 светодиодных фонарей. Работы планируется завершить к декабрю 2024 года.

Ранее улицу Зайцева осветили 119 светодиодных фонарей. Специалисты "Ленсвета" заменили натриевые светильники на светодиодные. Проезжая часть, которая находится в границах девяти жилых массивов, получила более качественное освещение..

Фото: Смольный