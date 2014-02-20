Всего в 2023 году энергетики выполнят замену 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные.

Улицу Зайцева осветили 119 светодиодных фонарей. Специалисты "Ленсвета" заменили натриевые светильники на светодиодные. Проезжая часть, которая находится в границах девяти жилых массивов, получила более качественное освещение. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Сотрудники "Ленсвета" следят за состоянием фонарей и воздушных линий на улице Зайцева с 1971 года. Последняя модернизация оборудования выполнялась в 2011 году. Протяжённость объекта – 1,5 км. После установки светильников нового поколения потребление электроэнергии снизилось в 1,7 раз и составило 18 кВт.

Всего в 2023 году энергетики выполнят замену 25 тысяч натриевых светильников на светодиодные. В последующие три года планируется обновить еще 75 тысяч фонарей.

Ранее специалисты компании "Ленсвет" завершили реконструкцию наружного освещения в Матвеевском саду.

Видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению