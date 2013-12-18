В Матвеевском саду установили 59 новых фонарей

Завершена реконструкция освещения Матвеевского сада: зеленые аллеи и детские площадки получили современное освещение.

Специалисты компании "Ленсвет" завершили реконструкцию наружного освещения в Матвеевском саду, установив 49 новых декоративных чугунных торшеров и 10 современных прожекторов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Работы проведены в рамках подготовки к новому сезону прогулок и отдыха на свежем воздухе, который особенно актуален в связи с ранними сумерками.

Новые фонари и прожектора на игровых площадках обеспечивают комфортное времяпровождение как взрослых, так и детей. Оборудование установлено таким образом, чтобы минимизировать возможные неудобства для посетителей сада. Кабельные линии проложены под землей, что обеспечивает более надежную работу освещения и безопасность для гуляющих.

Ранее сообщалось, что освещение набережной Кутузова стало светодиодным.

Видео: комитет по энергетике и инженерному обеспечению