Освещение набережной Кутузова стало светодиодным

Чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

Завершилась модернизация освещения на набережной Кутузова. Набережную, которая является важнейшим градостроительным элементом невской перспективы, памятником архитектурного и инженерного искусства, осветили 33 светодиодных фонаря. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Чугунные опоры и кабельные линии остались прежними. С устройством современного оборудования на набережной Кутузова снизилось потребление электроэнергии, улучшилось восприятие городского пространства от Литейного моста до реки Фонтанки.



Сотрудники "Ленсвета" обслуживают систему наружного освещения набережной Кутузова с 1952 года. За эти годы сточниками света служили ртутные, натриевые светильники, теперь – светодиодные.

Также в Петербурге началось строительство наружного освещения на Волхонском шоссе.

Видео: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению

