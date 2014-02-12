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Освещение набережной Кутузова стало светодиодным

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Чугунные опоры и кабельные линии остались прежними.

Завершилась модернизация освещения на набережной Кутузова. Набережную, которая является важнейшим градостроительным элементом невской перспективы, памятником архитектурного и инженерного искусства, осветили 33 светодиодных фонаря. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Чугунные опоры и кабельные линии остались прежними. С устройством современного оборудования на набережной Кутузова снизилось потребление электроэнергии, улучшилось восприятие городского пространства от Литейного моста до реки Фонтанки. 
 
Сотрудники "Ленсвета" обслуживают систему наружного освещения набережной Кутузова с 1952 года. За эти годы сточниками света служили ртутные, натриевые светильники, теперь – светодиодные. 

Также в Петербурге началось строительство наружного освещения на Волхонском шоссе.

Видео:  пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
 

Теги: набережная кутузова, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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