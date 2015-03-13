Работы завершатся в июле 2024 года.

Началось строительство наружного освещения на Волхонском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Освещение появится на двух ранее не освещенных участках Волхонского шоссе от развязки с Пулковским шоссе до Южного кладбища и от развязки с Таллинским шоссе до границы с Ленинградской областью. Работы завершатся в июле 2024 года.

На сегодняшний день на двух участках объекта в полном объеме проложена современная пластиковая труба для кабельной линии, начались работы по бурению котлованов под бетонирование закладных деталей фундаментов, на которые в дальнейшем будут установлены опоры наружного освещения.

Также на Варшавской улице появятся современные светодиодные фонари. Во время реконструкции 228 натриевых ламп мощностью по 250 Вт заменят 504 современных светодиодных фонаря, более 13 км кабельных линий проложат в земле.

Фото: пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению