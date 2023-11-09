Во время реконструкции 228 натриевых ламп мощностью по 250 Вт заменят 504 современных светодиодных фонаря.

На Варшавской улице появятся современные светодиодные фонари. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Во время реконструкции 228 натриевых ламп мощностью по 250 Вт заменят 504 современных светодиодных фонаря, более 13 км кабельных линий проложат в земле.

Последняя реконструкция здесь проводилась более 30 лет назад, для освещения применялись железобетонные опоры с устаревшими натриевыми светильниками.

Сейчас специалисты устанавливают закладные детали фундаментов и монтируют 167 опор. Для городских улиц и магистралей в Санкт-Петербурге применяются светодиоды теплой цветовой температуры 3000 К.

Ранее на 16-17 линиях Васильевского острова заменили натриевые светильники на светодиодные.

Видео: комитет по энергетике Петербурга