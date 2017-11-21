Для городских улиц и магистралей в Петербурге применяются светодиоды теплой цветовой температуры 3000 К.

На 16-17 линиях Васильевского острова заменили натриевые светильники на светодиодные. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Теперь проезжую часть и пешеходную зону 16 и 17 линий Васильевского острова от набережной лейтенанта Шмидта до Камской улицы освещают 124 современных светодиодных источника света.

Для городских улиц и магистралей в Петербурге применяются светодиоды теплой цветовой температуры 3000 К. Над восемью пешеходными зонами разместили более контрастные фонари (5000 К). Это позволяет акцентировать внимание водителей на данных участках дороги. Светодиодные фонари отличаются более высоким качеством освещения, ресурсом прочности и энергоэффективностью.

С более детальной информацией о развитии освещения в 2023-2024 годах можно ознакомиться на интерактивной карте "Ленсвета" по ссылке.

На Английской набережной в Петербурге также была модернизирована система наружного освещения.

Фото: комитет по энергетике Петербурга