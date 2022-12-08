На Английской набережной в Петербурге модернизирована система наружного освещения

Улучшилась видимость дорожной разметки и указателей.

Английскую набережную в Петербурге осветили светодиодные фонари. Работы проводились в рамках программы взаимодействия правительства города и ПАО "Газпром". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 2 ноября.

Обновлен 41 фонарь. Натриевые светильники заменили на светодиодные. Так, потребляемая мощность снизится в 1,6 раза, а для лучшего распределения света на поверхности в фонарях предусмотрена вторичная оптика.

Кроме того, благодаря модернизации освещения улучшилась видимость дорожной разметки и указателей.

Ранее на Piter.TV: на ЗСД обновили систему освещения.

Фото: комитет по энергетике Петербурга