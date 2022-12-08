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На Английской набережной в Петербурге модернизирована система наружного освещения
Сегодня, 18:14
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На Английской набережной в Петербурге модернизирована система наружного освещения

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Улучшилась видимость дорожной разметки и указателей.

Английскую набережную в Петербурге осветили светодиодные фонари. Работы проводились в рамках программы взаимодействия правительства города и ПАО "Газпром". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 2 ноября. 

Обновлен 41 фонарь. Натриевые светильники заменили на светодиодные. Так, потребляемая мощность снизится в 1,6 раза, а для лучшего распределения света на поверхности в фонарях предусмотрена вторичная оптика.

Кроме того, благодаря модернизации освещения улучшилась видимость дорожной разметки и указателей.

Ранее на Piter.TV: на ЗСД обновили систему освещения.

Фото: комитет по энергетике Петербурга

Теги: английская набережная, новое освещение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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