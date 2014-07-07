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На ЗСД обновили систему освещения
Сегодня, 15:22
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На ЗСД обновили систему освещения

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В период с июня по октябрь специалистами было заменено 6900 светильников.

Подрядчики  завершили работы по модернизации системы освещения ЗСД, теперь она станет еще экологичнее и безопаснее. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

В период с июня по октябрь специалистами было заменено 6900 светильников с газоразрядными лампами на современные светодиодные. Такие лампочки потребляют меньше энергии и дольше служат.



Новое наружное освещение является наиболее комфортным для восприятия, отметили в ООО "Магистраль Северной столицы".

Напомним, этим летом автомобилисты проехали по ЗСД 313 млн километров.

Фото: ООО "Магистраль Северной столицы"

Теги: зсд, освещение, фонари
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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