Этим летом автомобилисты проехали по ЗСД 313 млн километров

С использованием транспондера этим летом было совершено 90% всех поездок.

За прошедшее лето автомобилисты суммарно проехали по Западному скоростному диаметру (ЗСД) 313 млн км – это как добраться до Солнца (149,6 млн км), вернуться на Землю и потом 21 раз съездить до Луны и обратно (384 тысячи км). По сравнению с аналогичным периодом 2022 года суммарный пробег автомобилей по ЗСД увеличился на 6%, сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

С использованием транспондера этим летом было совершено 90% всех поездок. Всего за летний сезон на ЗСД зафиксировано более 29 миллионов трансакций, что на 3% больше, чем летом 2022 года.

Как и в прошлом году, самыми популярными этим летом стали поездки КАД (Юг) – наб. Макарова, КАД (Юг) – Богатырский пр. КАД (Север) – развязка с трассой "Скандинавия" и обратные направления этих маршрутов.

Также на ЗСД возобновили продажу транспондеров на пунктах оплаты.

Фото: Piter.tv