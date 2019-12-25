На ЗСД возобновили продажу транспондеров на пунктах оплаты

Продажа транспондеров на пунктах оплаты может быть приостановлены в часы пик.

На Западном скоростном диаметре (ЗСД) с 26 сентября возобновили продажи транспондеров "Стандарт" на пунктах оплаты и в Центре продаж и обслуживания клиентов. Об этом сообщила пресс-служба "Магистрали Северной столицы".

Анонимные транспондеры на пунктах взимания платы продаются в количестве не более одной штуки в одни руки. В Центре продаж можно приобрести до трех устройств на человека.

Также отмечается, что продажа транспондеров на пунктах оплаты может быть приостановлены в часы пик.

Несколько недель назад новый рекорд превышения скорости зафиксировали на ЗСД. Один из водителей разогнал своё авто до 283 км/ч при максимальной разрешённой скорости 110 км/ч.

Фото: Piter.tv