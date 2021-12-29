Смольный не планирует переводить школьников на дистанционку из-за "омикрон"-штамма

Школьники продолжат учиться очно, однако необходимо соблюдать ряд правил.

Власти Петербурга не планируют переводить школьников на дистанционное обучение из-за "омикрон"-штамма. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказала вице-губернатор города Ирина Потехина.

Школьники продолжат учиться очно, однако необходимо соблюдать ряд правил. Потехина просит руководство школ соблюдать санитарные правила, которые действуют в городе. Ребенку стоит остаться дома, если в семье кто-то заболел или у него наблюдается насморк. Также необходимо свести к минимуму все лишние контакты.

По словам заместителя председателя комитета по здравоохранению Андрея Сараны, пик "омикрон"-штамма в Петербурге ожидается в конце января. В Смольном уже начинают готовить новые ограничения меры, которые могут ввести, если эпидемиологическая ситуация в связи с "омикрон"-штаммом ухудшится.

Фото: pexels.com