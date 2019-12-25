Смольный: число безработных города больше не растет

Число безработных сокращается.

В четверг, 17 сентября, стало известно, что рост числа безработных горожан после пандемии остановился. Об этом сообщил председатель комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

Он отметил, что ежедневно число безработных сокращается на 200, а то и 300 человек. Предполагается, что тенденция будет увеличиваться. Потому рост реальной безработицы пока не ожидается. Во время коронавирусных ограничений в Петербурге потеряли работу много человек. Так, в конце июля было зарегистрировано уже 102 тысячи безработных. В Смольном уточнили, что для потерявших работу в пандемию планируют создать три тысячи временных рабочих мест до конца текущего года.

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