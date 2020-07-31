В апреле безработица выросла на 1,1%, в мае — на 0,3%.

России предрекли пик безработицы в августе и сентябре. С заявлением выступил министр труда России Антон Котяков. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что в России темпы роста количества безработных замедлились. Например, за июнь безработица выросла до 0,1% и достигла показателя в 6,2%. В апреле же её рост был 1,1%, в мае — 0,3%.

Котяков подчеркнул, что количество безработных начнёт падать в четвёртом квартале 2020 года, когда безработные граждане начнут трудоустраиваться. По его словам, сейчас в России в удалённом режиме работают 9% трудоустроенных россиян — это почти 4,6 миллиона человек. Министр считает, что удалённый формат работы останется востребованным и после пандемии.

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Видео: Правительство России