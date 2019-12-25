Меры также оказали положительное влияние на рынок труда.

В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян. Об этом пишет РБК.

Эксперты Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка считают, что поддержка поможет смягчить экономическое падение России на 1,8% ВВП.

Подчёркивается, что если бы мер поддержки бизнеса и граждан не было, российский ВВП просел бы не на 4,5%, как прогнозируют сейчас, а на 6,3%.

Самым эффективным инструментом поддержки аналитики признали вливание четырёх триллионов рублей в экономику России. Так, например, 1,76 триллиона пошли на увеличение доходов граждан, около 2,4 триллионов рублей — на доход бизнеса. В инвестиции государство потратило 845 миллиардов рублей, на пополнение запасов выделили 545 миллиардов рублей. Сырья, оборудования и материалов в РФ ввезли на сумму более триллиона рублей.

Меры также оказали положительное влияние на рынок труда. По прогнозам экспертов ВЭБа к концу 2020 года безработица в России составит 5,7%. Это на 2,3% меньше, чем уровень безработицы во втором квартале 2020 года, на который выпало больше всего коронавирусных ограничений.

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