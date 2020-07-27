У обрабатывающего производства убыток вырос в 2,7 раза, у "оптовиков" — в 2,8.

Доля убыточных организаций в России выросла до 36%. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на данные "Росстата".

Причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19.

Прибыль организаций сократилась на 51,6%. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, а также банки, страховщиков и государственные предприятия.

Отмечается, что прибыль в 5,873 триллиона рублей получили 34,3 тысячи организаций. Убыток в 2,627 триллиона — 19,3 тысячи.

Кризис сильнее всего ударил по доходам предприятий, который занимаются добычей полезных ископаемых. Их убытки увеличились в 8,6 раз. У обрабатывающего производства убыток вырос в 2,7 раза, у "оптовиков" — в 2,8.

Ранее мы писали, что в России назревает потребительский кризис.

Видео: YouTube / Российская экономическая школа