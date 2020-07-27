Доля убыточных организаций в России выросла до 36%. Об этом пишет газета Ведомости со ссылкой на данные "Росстата".
Причиной этого стал экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19.
Прибыль организаций сократилась на 51,6%. В статистике не учитываются субъекты малого предпринимательства, а также банки, страховщиков и государственные предприятия.
Отмечается, что прибыль в 5,873 триллиона рублей получили 34,3 тысячи организаций. Убыток в 2,627 триллиона — 19,3 тысячи.
Кризис сильнее всего ударил по доходам предприятий, который занимаются добычей полезных ископаемых. Их убытки увеличились в 8,6 раз. У обрабатывающего производства убыток вырос в 2,7 раза, у "оптовиков" — в 2,8.
Ранее мы писали, что в России назревает потребительский кризис.
Видео: YouTube / Российская экономическая школа
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