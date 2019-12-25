В России хуже всего настроена самая производительная часть общества — граждане в возрасте от 30 до 49 лет.

В России назревает потребительский кризис. Об этом говорят данные исследования Индекса потребительских настроений Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ, пишет газета "Ведомости".

В основе исследования лежит опрос населения, который каждый квартал проводит Росстат. Жителей спрашивают о их материальном положении, сбережениях, тратах, а также о том, как они оценивают экономическую ситуацию в стране.

Отмечается, что в предыдущие кризисы индекс потребительской уверенности падал ниже, однако в этом году снижение оказалось самым стремительным. Во втором квартале индекс упал на 19% по сравнению с первым до отметки минус 30%. За всю историю современной России это рекорд по скорости падения за один квартал.

Во время предыдущих кризисных эпизодов отрицательный эффект был накопительным. комментируют эксперты

Также в пятёрку европейских стран, где потребители настроены пессимистичней всего, вошли Греция, Словения, Португалия и Испания.

Отмечается, что в России хуже всего настроена самая производительная часть общества — граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Эксперты встревожены этими данными, так как именно люди среднего возраста чаще всего способны на предпринимательские риски, которые помогают экономике расти. Также они чаще всего помогают материально младшему и старшему поколению.

Ранее Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда.

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