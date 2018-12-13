Валерий Калугин рассказал, куда может переехать ОСК в Петербурге

Сейчас чиновники рассматривают две локации.

В Смольном рассказали о том, в какие помещения может переехать "Объединенная судостроительная компания" в Петербурге. Чиновники отметили, что преимущественно специалисты-корабелы расположатся около Исаакиевского собора. Об этом заявил руководитель КИО Валерий Калугин.

Специалист объяснил, что на данный момент рассматриваются варианты по улице Антоненко, 4, а также на Вознесенском проспекте, 16. В первом здании раньше размещался офис Комитета по энергетике, во втором - Комитета по финансам.

Стоит отметить, что площадь помещений превышает шесть тысяч квадратных метров. Именно столько сейчас имеет московский офис МСК на Большой Татарской улице.

Будет это (передача объектов), конечно, за деньги. Способ передачи: торги или соглашение — будет понятен после принятия решения. Они (ОСК) на грани, но чтобы мы начали процедуру пока команды нет резюмировал спикер

Ранее Piter.tv писал о том, что чистая прибыль ОСК сократилась в 2,6 раза по международным стандартам.

Фото: Piter.tv