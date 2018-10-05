Штаб-квартиру ОСК планируют перенести в Петербург

Точные сроки не утверждены, хотя вопрос находится под личным контролем Путина.

Штаб-квартира ОСК может переехать в Санкт-Петербург. Об этом заявили представители организации. На данный момент обсуждаются различные варианты, но точного решение по вопросы не принято. неизвестны также приблизительные сроки возможного перемещения главного офиса из Москвы.

Специалисты отметили. что процесс контролирует президент страны Владимир Путин. Ситуация рассматривалась во время совещания у ответственного за оборонно-промышленный комплекс вице-премьера Юрия Борисова. Эксперты предложили перенесли центральный офис в виду размещения в Северной столице большинства строительных верфей и конструкторских агентств.

В правительстве Петербурга добавили, что переезд относится только к аппарату совета директоров ОСК, а также гражданского отдела компании. Таким образом в городе увеличится количество рабочих мест, а также увеличить количество НДФЛ.

Напомним, что сейчас ОСК располагается в Москве на Большой Татарской улице. За аренду руководство отдает около 500 миллионов рублей, а в Петербурге стоимость будет в 1,5 раза меньше.

Ранее Piter.tv писал о том, что ОСК планирует расторгнуть контракт с "Метростроем" на 6 млрд рублей.

Фото: Piter.tv