ОСК планирует расторгнуть контракт с "Метростроем" на 6 млрд рублей

Компания занималась модернизацией "Северной верфи".

В среду, 20 марта, стало известно о том, что ОСК планирует расторгнуть контракт с "Метростроем". Об этом информирует "Комменрсант".

Напомним, что компания занималась модернизацией "Северной верфи". Стоимость этого договора составляла около 6 млрд рублей.

Причиной подобного расставания по словам ОСК Алексея Рахманова, подрядчик не смог справится с работой.

В то же время "Метрострой" заявил, что срок действия контракта заканчивался в феврале 2019 года и этот разрыв был плановым.

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