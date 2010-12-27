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ОСК планирует расторгнуть контракт с "Метростроем" на 6 млрд рублей
Вчера, 22:07
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IRINA_CHALKINA

ОСК планирует расторгнуть контракт с "Метростроем" на 6 млрд рублей

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Компания занималась модернизацией "Северной верфи".

В среду, 20 марта, стало известно о том, что ОСК планирует расторгнуть контракт с "Метростроем". Об этом информирует "Комменрсант".

Напомним, что компания занималась модернизацией "Северной верфи". Стоимость этого договора составляла около 6 млрд рублей. 

Причиной подобного расставания по словам ОСК Алексея Рахманова, подрядчик не смог справится с работой. 

В то же время "Метрострой" заявил, что срок действия контракта заканчивался в феврале 2019 года и этот разрыв был плановым.

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Фото:pixabay

Теги: метрострой, новости спб, оск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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