"Останемся без летних шин": в Красносельском районе демонтировали незаконную шиномонтажку

После сноса здания, шины и колеса, которые хранились в нем, остались на открытом воздухе.

В среду, 20 марта, в Красносельском районе демонтировали незаконную шиномонтажку. О этом сообщили в пресс-службе Комитета по контролю за использованием и сохранностью государственного имущества.

Так, незаконная шиномонтажка располагалась на 2-й Комсомольской улице, дом 13.

По результатам обследования выявлено самовольное использование земельного участка общей площадью более 80 кв. метров. Данная территория использовалась под размещение одноэтажной кирпичной постройки, в которой оказывали услуги по обслуживанию автомобилей. Об использовании помещения в качестве шиномонтажа и склада покрышек свидетельствовал и баннер, размещённый на постройке сказано в сообщении

Как оказалось, в 1996 году этот участок был сдан в аренду компании для использования под торговый склад. Однако, в 2012 году договор расторгли, но владелец проигнорировал это.

В итоге объект демонтировали. Очевидцы отметили, что после сноса здания, шины и колеса, которые хранились в нем, остались на открытом воздухе.

Ранее мы сообщали о том, что Петербургские подростки терроризируют трамваи на улице Десантников

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга в Красногвардейском районе