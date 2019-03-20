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Петербургские подростки терроризируют трамваи на улице Десантников

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Несовершеннолетние цепляются к общественному транспорту прямо на полной скорости.

В среду, 20 марта, стало известно, что в Петербурге активировались подростки-экстрималы. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Несовершеннолетние цепляются к трамваю прямо на полной скорости. Стоит отметить, что такой экстрим очень опасен для жизни.

Чьи "детки", возомнили себя крутыми, но при этом всё таки пряча лица, на полной скорости цепляются к трамваю 60? Водитель и кондуктор отогнать не могли, вели себя по хамски
Кто-нибудь их знает?

вопрошает очевидец

Молодые люди, которые вдохновились обликом "ниндзя", совершают "набеги" на улице Десантников и Петергофском шоссе. На кадрах видно, что два подростка, прикрыв лицо черными повязками с разбегу цепляются за уходящий трамвай. 

Ранее мы сообщали о том, что Фура сплющила "Жигули" на Софийской улице

Видео: признавашки дтп и чп петербург/вк

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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