Петербургские подростки терроризируют трамваи на улице Десантников

Несовершеннолетние цепляются к общественному транспорту прямо на полной скорости.

В среду, 20 марта, стало известно, что в Петербурге активировались подростки-экстрималы. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Несовершеннолетние цепляются к трамваю прямо на полной скорости. Стоит отметить, что такой экстрим очень опасен для жизни.

Чьи "детки", возомнили себя крутыми, но при этом всё таки пряча лица, на полной скорости цепляются к трамваю 60? Водитель и кондуктор отогнать не могли, вели себя по хамски

Кто-нибудь их знает? вопрошает очевидец

Молодые люди, которые вдохновились обликом "ниндзя", совершают "набеги" на улице Десантников и Петергофском шоссе. На кадрах видно, что два подростка, прикрыв лицо черными повязками с разбегу цепляются за уходящий трамвай.

Ранее мы сообщали о том, что Фура сплющила "Жигули" на Софийской улице

Видео: признавашки дтп и чп петербург/вк