Чистая прибыль ОСК сократилась в 2,6 раза по международным стандартам

Представители компании выложили в Интернете данные о финансовой отчетности за 2018 год.

Объединенная строительная компания сократила чистую прибыль за 2018 год. По данным экспертов, денежные средства, полученные компанией уменьшились вдвое. Данные поступили благодаря открытой сотрудниками консолидированной финансовой отчетности за прошлый год. Документы опубликованы днем 19 апреля.

Чистая прибыль сократилась в 1,88 раза - до 7,65 миллиарда рублей. При этом, выручка ОСК за отчетный период выросла на 3,2 процента и составила 336,2 миллиарда рублей.

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Фото: Piter.tv