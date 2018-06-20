На торгах пустят землю и цехи вентиляторного завода "Лиссант"

В Петербурге объявили о продаже "Лиссанта".

В Петербурге через торги уйдет территория вентиляторного завода "Лиссант". Вместе с землей будет проданы и цеха предприятия. Специалисты оценили пространство в 3,7 га в 580 миллионов рублей. Ранее активы были оценены экспертами в 252 миллиона рублей.

Отметим, что прием заявок на приобретение имущества начнется только 22 апреля. Завершится сбор 31 мая включительно. Отметим, что здание "Лиссанта" по Индустриальному проспекту, 63 на данный момент находится под залогом у банка "Санкт-Петербург". На торгах уйдет несколько корпусов, котельная, водомерный узел, оборудование из Италии, необходимое для изготовления сэндвич-панелей.

Итоги организаторы подведут 10 июня.

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Фото: Piter.tv