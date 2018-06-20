Смольный посоветовал пенсионерам искать бесплатные туалеты через Интернет

Чиновники рассказали, что на центральном вокзале существует несколько точек с бесплатными уборными.

Смольный посоветовал петербургским пенсионерам находить бесплатные туалеты через Интернет. Такой ответ правительство города дало местной жительнице, которая рассказала, что на Московском вокзале нет бесплатных уборных для пассажиров.

На территории Московского вокзала расположено два туалета, при наличии билета на пригородные поезда и поезда дальнего следования вход в туалет бесплатный заметили чиновники

Специалисты отметили, что посмотреть расположение общественных туалетов можно на сайте www.vodokanal.spb.ru/kanalizovanie/tualety/. Также существует мобильное приложение с данными сведениями. Петербуржцы заявляют, что информация зачастую оказывается недоступна для престарелых жителей города, так как не все умеют пользоваться современными технологиями.

Ранее Piter.tv писал о том, что самый богатый депутат уменьшил свое благосостояние на 330 млн рублей.

Фото: Piter.tv